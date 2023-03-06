Опубликовано: 12:00, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные и незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджана 19 раз. Под огонь попали позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Гедабейском районах и Шуше.

Минобороны Азербайджана сообщило о 19 обстрелах позиций азербайджанской армии подразделениями ВС Армении и незаконными вооруженными формированиями с 15:00 5 марта до 03:10 6 марта.

Так, армянская сторона открыла огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов в сторону населенных пунктов Астаф Дашкесанского района, Йеллиджа, Моллабайрамлы, Йухары Айрым Кяльбаджарского района и Гёйалли Гедабейского района.

Также в зоне временного размещения российских миротворцев были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана предприняла ответные меры.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, возобновление обстрелов на границе и из зоны временного размещения российских миротворцев было неизбежным после раскрытия канала контрабанды оружия и боевиков из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана.

Месть за справедливость

"Военной цели у этих обстрелов нет, только эмоциональная и политическая. С эмоциональной все понятно: сторонники реванша в войне с Азербайджаном раздосадованы тем, что для вооружения карабахских сепаратистов закрыта не только Лачинская дорога, но и соседняя с ней грунтовка, что азербайджанские военные в целом обнаружили этот объездной путь и заблокировали его. Согласно Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года, для связи Ханкенди с Арменией разрешено использовать только Лачинскую дорогу, поэтому теперь движение по грунтовке будет полностью прекращено, а значит, прекратится и вооружение сепаратистов. Недовольные этим боевики и устроили стрельбу", - прежде всего сказал он.

Отвлечение внимания

"Политическая цель более сложная. Азербайджан поймал Армению с поличным на вопиющем нарушении Трехстороннего заявления и доказал, что все слова премьера Никола Пашиняна и его подчиненных о настроенности на мир, сказанные в последние месяцы, были банальной ложью. Теперь и в России, и в Европе, и в США знают, что Пашинян врал в лицо всем посредникам и претендентам на посредничество, когда говорил, что Ереван хочет достичь мира на Южном Кавказе, а препятствия создает Баку – автомобиль с оружием, чьи пассажиры напали на оперативное подразделение ВС Азербайджана, продемонстрировал, что на деле армянские власти вооружают карабахских сепаратистов, готовя их к новой войне. И с этим открытием Пашиняну нужно что-то делать", - обратил внимание Андрей Петров.



"Более того, грунтовка, по которой едут запрещенные грузы, продемонстрировала и иную ложь – о "гуманитарном кризисе" в Карабахе, в существовании которого команда Никола Пашиняна пытается убедить весь мир. Если все 80 с лишним дней, что продолжается акция протеста экоактивистов на Лачинской дороге, не только по основной трассе ездил гуманитарный транспорт, но и по объездной, оказывается, курсировали машины с чем угодно на борту, включая оружие, то о какой "блокаде Карабаха" может идти речь? Ереван кричал о "гуманитарной катастрофе", а сам тайно ввозил в Ханкенди вооружения и боевиков вместо продуктов. Такое двойное разоблачение власти Армении не могли оставить без традиционной маскировки эскалацией напряженности на границе и в зоне временного размещения российских миротворцев, отсюда организованная часть обстрелов", - сообщил старший аналитик "Вестника Кавказа".

Последствия обстрелов

Эксперт обратил внимание, что сегодня глава "гражданской миссии наблюдателей ЕС" Маркус Риттер сообщил об отсутствии нарушений на армяно-азербайджанской границе. "И это несмотря на то, что накануне были обстреляны позиции в трех приграничных районах Азербайджана. Европейцы таким образом сообщают, что следить за подлинным положением дел на границе Армении и Азербайджана они не намерены. Скорее всего, армянские власти не будут допускать их к тем районам, из которых они планируют обстрелы азербайджанских позиций. План в том, чтобы спровоцировать масштабную операцию со стороны Азербайджана и уже на нее привезти "миссионеров", чтобы те могли зафиксировать удобные Еревану данные. Понимая эту нехитрую логику, Баку будет давать адекватные ответы на провокации, чтобы Пашиняну не удалось отвлечь внимание мирового сообщества от ясного факта: власти Армении лгут, когда говорят о стремлении к миру", - заключил Андрей Петров.