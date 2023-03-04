МАГАТЭ верит в возможность построить доверительные отношения с Ираном

Опубликовано: 15:39, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МАГАТЭ прибыл накануне в Иран для встречи с руководителями МИД и ОАЭИ. В рамках поездки Рафаэль Гросси намерен поговорить о перезапуске диалога о ядерной сделке и возможности увеличения количества инспекторов агентства на объектах в Иране.

В Иране утром 3 марта прошла встреча гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и руководителя МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Детали разговора на данный момент неизвестны. Сообщается лишь, что перед ним Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

Глава МАГАТЭ приехал в Тегеран накануне, чтобы поговорить о перезапуске диалога о ядерной сделке и возможности увеличения количества инспекторов агентства на объектах в Иране. По словам Гросси, сейчас он видит у иранской стороны стремление к сотрудничеству. Он выразил уверенность в том, что в ходе данного визита агентству удастся добиться поворотного момента в отношениях с Тегераном и наладить доверительный диалог. Об итогах поездки в Иран Гросси расскажет на пресс-конференции в Вене.

Иран обогащает уран до 84%

Ранее в МАГАТЭ рассказали, что обнаружили на территории Ирана частицы урана обогащенного до 83,7%. В Тегеране отрицают эту информацию и отмечают, что активизация по производству обогащенного урана не связана с ядерным оружием и не имеет целью его разработку.

В ходе вчерашней встречи с руководителем ОАЭИ Гросси отметил, что сторонам необходимо вместе развеять все сомнения относительно мирного характера ядерной программы ИРИ.