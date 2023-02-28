Опубликовано: 15:15, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Грузии пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах, внесенный фракцией "Сила народа" в середине этого месяца. Его обсуждение должно начаться в ближайшее время.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили готова наложить вето на внесенный партией "Сила народа" в парламент закон "О прозрачности иностранного влияния".

Она намерена осудить принятие закона парламентом и пообещала наложить вето в случае его принятия, поскольку, по ее словам, он отделит Грузию от Европы.

Стоит отметить, что внесенный в феврале законопроект предполагает введение регистрации в качестве иностранных агентов некоммерческих юридических лиц и СМИ, доход которых (более 20%) поступает из других стран. Он также говорит о регистрации всех иностранных агентов в базе данных иноагентов госреестра с указанием полученных доходов и ежегодным заполнением финансовой декларации.