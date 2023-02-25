Опубликовано: 10:10, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан заявил о своем намерении упростить таможенные процедуры для транзитного потока в рамках Срединного коридора.

Первый замглавы Государственного таможенного комитета Азербайджана Исмаил Гусейнов, выступая на конференции" Презентация цифровой платформы управления и новые экономические инициативы", раскрыл планы Баку по опрощению таможенных процедур для транзитного потока через Срединный коридор.

Он отметил, что в марте текущего года в Азербайджане состоится конференция, на которой и будет обсуждаться упрощение транзитных процедур для перевозок по Коридору. В ней будут участвовать председатели таможенных служб стран, расположенных вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Гусейнов подчеркнул, что ведомство сейчас занимается вопросами, позволяющими упростить транзитные процедуры на фоне роста потенциала и привлекательности Азербайджана как страны-транзитера.

Кроме того, замглавы ГТК добавил, что вдоль Срединного коридора и коридора "Север-Юг" власти увеличат количество логистических центров и таможенных складов. Он уточнил, что сегодня ведомство действует вместе с Минэкономики и Минцифрового развития и транспорта.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал об увеличении транзита грузов через Азербайджан в январе 2023 года на 57%.