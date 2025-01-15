Грузия увеличила доходы от туризма в начале 2025 года

Туризм принес Грузии $823 млн за первые три месяца этого года. Главными туристами в Грузии остаются россияне.

В Грузии подсчитали доходы от туризма в первом квартале текущего года, они оказались выше, чем в прошлом году.

По данным Нацбанка Грузии, за январь, февраль и март 2025 года туризм принес $823 млн, это больше прошлогодних показателей на 2,3%.

Основными туристами в Грузии остаются россияне, их вклад в экономику страны оставил $141,8 млн, что на 17% меньше, чем в начале 2024 года.

Второе место за туристами из Израиля - $114,2 млн, рост в 1,7 раза, третьими по значимости гостями стали граждане Турции - $107,1 млн, минус 8,8%.

Также Грузия в начале 2025 года популярна у путешественников из Европы, Азербайджана и Украины.

В прошлом году грузинский доходы от туризма были рекордными, более $4,4 млрд. В этом году ожидается новый рост - до $4,7 млрд.