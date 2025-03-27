Вестник Кавказа

Азербайджан переведет железнодорожные перевозки на "зеленые" рельсы

Азербайджан переведет железнодорожные перевозки на "зеленые" рельсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан получит техпомощь от АБР на реализацию нового проекта, который направлен на борьбу с изменением климата и повышение устойчивости в экологии – он затронет железнодорожные перевозки по основным маршрутам.

Железнодорожные власти Азербайджана в скором времени планируют перевести железнодорожные перевозки грузов и пассажиров по стране на возобновляемые источники энергии - Азиатский банк развития (АБР) уже утвердил техническую помощь в подготовке проекта декарбонизации железнодорожного сектора страны в сумме $1,25 млн, говорится в сообщении банка.

Хотя касаться он будет железнодорожных перевозок, глубинные его корни гораздо шире – внедрение проекта станет серьезным вкладом в борьбу с изменением климата, к тому же он затронет основные транспортные артерии страны по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Запад", а также расширит логистические маршруты через Срединный коридор, передает Sputnik Азербайджан.

В рамках проекта тяговый состав ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ждет переход на возобновляемые источники энергии, что не только снизит издержки компании, но и улучшит качество воздуха, и создаст новые "зеленые" рабочие места.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в первом квартале 2025 года Азербайджан произвел 7,1 млрд киловатт-часов электроэнергии, а ее экспорт достиг 385 млн киловатт-часов. При этом из возобновляемых источников было произведено 853,5 млн киловатт-часов, что на 243,9 млн больше прошлогодних показателей.

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