Опубликовано: 15:40, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В казахстанский нефтепровод сегодня поступила дополнительная нефть. Она будет поставляться по «Дружбе» через Россию в Германию. Первая поставка составит 20 тыс т нефти.

Прием дополнительных объемов нефти для дальнейшей транспортировки в Германию начал сегодня казахстанский национальный нефтепровод «Казтрансойл».

Сообщается, что 23 февраля стартовал прием нефти, подлежащей экспорту в Германию. Всего до конца месяца Казахстан собирается транспортировать в европейскую страну 20 тыс т нефти. Поставки будут осуществляться по трубопроводу «Дружба» до пункта «Адамова застава» с последующей отправкой в Германию. Ранее Россия одобрила использование для нефтепровода «Дружба» для этих целей. Такие поставки выгодны всем трем странам: и России, и Казахстану, и Германии.

График поставок нефти для Германии утвердили в Минэнерго республики.

Согласно заявке «Казтрансойла», за год в Германию будет поставлено 1,2 млн тонн нефти.

Экспорт нефти из Казахстана в Германию задерживается, начать его планировалось в начале месяца. По мнению эксперта, это может говорить о том, что в Казахстане нет достаточного количества свободной нефти.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, власти Казахстана захотели на четыре месяца запретить вывоз топлива любыми видами транспорта.