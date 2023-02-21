Опубликовано: 15:55, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Пересмотреть нормативы распределения таможенных пошлин ЕАЭС предлагают власти Казахстана. Ограничение поставок в Россию и Беларусь привело к росту импорта через другие страны союза.

На фоне ограничения поставок в Россию и Беларусь, вырос импорт товаров через другие страны ЕАЭС - Казахстан, Кыргызстан и Армению. В связи с этим власти Казахстана считают необходимым пересмотр таможенных пошлин.

В Минфине Казахстана сообщают, что вопрос пересмотра пошлин находится на стадии обсуждения. На площадке ЕЭК ведутся соответствующие консультации с экспертами. Власти Казахстана прорабатывают позицию по своей доле.

Сейчас основная сумма ввозных таможенных пошлин приходится на Россию - свыше 85%. Казахстан имеет 6,95% таможенных пошлин ЕАЭС, Беларусь - 4,86%, Кыргызстан - 1,9%, доля Армении минимальна и составляет 1,22%.

Объемы ежедневно распределяемых пошлин в страны ЕАЭС снижается из-за уменьшения поставок в Россию и Беларусь. В Казахстане видят необходимость в разработке новой методики назначения сумм пошлин.

Нормативы будут пересмотрены, если страны ЕАЭС придут к консенсусу, уточнили в Казахстане. Вопрос не может быть решен до марта, когда страны ЕАЭС представят за прошлый год итоговые данные об объемах импорта, реэкспорта и реимпорта.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что Казахстан упросил торговлю с третьими странами, это также даст возможность странам союза к наращиванию сотрудничества с иностранными партнерами.