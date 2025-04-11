Стремление Армении в ЕС беспокоит Россию

Москва испытывает обеспокоенность в связи с непрекращающимся стремлением Еревана в Европейский Союз. О последствиях такого шага рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Российская сторона испытывает озабоченность в связи с неоднократно озвученным Арменией устремлением в Евросоюз, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Журналисты спросили у дипломата, обеспокоены ли в России желанием Армении стать членом ЕС. Он дал утвердительный ответ и назвал причину.

"Такое стремление несовместимо с членством этой страны в ЕАЭС"

– Грушко

Замминистра отметил, что Москва артикулирует свою позицию и доносит ее до Еревана в ходе текущих контактов, пишет ТАСС.

Дипломат напомнил, что своим динамичным развитием и ростом во всех отраслях экономики Армения обязана членству в ЕАЭС.

"И это огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад втянет ее в свою геополитическую игру в попытке оторвать Армению от России и других естественных союзников"

– Грушко