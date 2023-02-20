Военная машина с солдатами разбилась в Армении

Военная машина упала с обрыва в Армении. Авария произошла накануне вечером в Сюникской области из-за схода лавины, после которого "УАЗ" Минобороны Армении съехал в ущелье. Погибли двое контрактников, еще два человека были ранены. Угрозы их жизням нет.
ДТП с военной машиной произошло накануне в Сюникской области, передает Минобороны Армении.
Подробности аварии
Инцидент случился примерно в 19:40 мск.
Причиной аварии стал сход лавины неподалеку от одного из сел. В результате него машина "УАЗ" съехала в ущелье.
Жертвы и пострадавшие
Жертвами аварии стали двое контрактников.
Еще двое военных были ранены. В гарнизонном госпитале у них диагностировали травмы разной степени тяжести.
Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Их жизням ничего не угрожает.
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