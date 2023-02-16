Армения передала Азербайджану черновик мирного договора

Опубликовано: 12:11, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Никол Пашинян сообщил о передаче Азербайджану предложения по соглашению о мире.

Армянский премьер Никол Пашинян, выступая на заседании кабмина страны, сообщил о передаче Баку варианта договора о мире и установлении отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что работа по соглашению завершилась еще вчера. По его словам, в документе должна присутствовать логика договоренностей, исключающая сценарий нарушения мира между странами.

Пашинян подчеркнул, что мирный договор должен привести к долгосрочному миру и безопасности в регионе, а не являться причиной конфликта. В заключение премьер заявил о готовности взять ответственность за подписание мирного соглашения.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказывал о пунктах армянского варианта мирного договора. По его слова, ряд пунктов связаны с Карабахом.