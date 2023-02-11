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Посол Турции поблагодарил народ Азербайджана

Посол Турции поблагодарил народ Азербайджана
Посол Турции обратился с благодарственными словами в адрес граждан Азербайджана.

Посол Турции в Баку Джахит Багчи выразил благодарность гражданам Азербайджана за помощь жителям Турции, пострадавшим от землетрясения.

Также он особо подчеркнул, что вся Турция благодарна тем, кто участвовал в поисково-спасательных операциях в Турции или предоставил иную помощь пострадавшим.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что согласно последним данным, число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 25 000 человек.

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