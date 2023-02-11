Посол Турции поблагодарил народ Азербайджана

Посол Турции обратился с благодарственными словами в адрес граждан Азербайджана.
Посол Турции в Баку Джахит Багчи выразил благодарность гражданам Азербайджана за помощь жителям Турции, пострадавшим от землетрясения.
Также он особо подчеркнул, что вся Турция благодарна тем, кто участвовал в поисково-спасательных операциях в Турции или предоставил иную помощь пострадавшим.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что согласно последним данным, число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 25 000 человек.