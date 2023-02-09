Ночная трагедия в Сибири: в Новосибирскерухнули два подъезда жилого дома

9 фев. 8:12

В жилом доме в Новосибирске минувшей ночью произошел взрыв газа, обрушился подъезд из 15 квартир, есть погибшие и раненые.

Взрыв газовоздушной смеси, прогремевший минувшей ночью в одной из жилых пятиэтажек Новосибирска, унес как минимум две жизни, пострадали семь человек, обрушились два подъезда здания, в которых было тридцать квартир, сообщили в экстренных службах.

Из-за взрыва газа в одной из квартир второго подъезда на третьем этаже произошло обрушение межэтажных перекрытий с первого по пятый этажи и пожар с пятого по третий этажи, площадь пожара составила 300 кв м, на данный момент он потушен, передает ТАСС.

Эвакуированных жильцов аварийного дома временно разместят в городских гостиницах. Количество и пострадавших, и погибших может увеличиться - сейчас ведется разбор завалов, под которыми могут оставаться люди.

Всего в доме из четырех подъездов, построенном в 1966 году, насчитывается 60 квартир.

На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты ведомства, а также спасатели – в общей сложности группировка насчитывает 473 человека и 131 единица техники.

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