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ЕС готовится ужесточить санкции в отношении России

ЕС готовится ужесточить санкции в отношении России
Новые ограничительное меры в отношении РФ будут приняты в ближайшее время, сообщил Олаф Шольц.

Европейский союз в ближайшем будущем ужесточит санкции в отношении России. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом он не уточнил, какие именно ограничительные меры будут приняты в этот раз.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня Великобритания ввела новые санкции против РФ. В список включили 8 физических и 7 юридических лиц.

На прошлой неделе в Еврокомиссии рассказали, что в настоящее время готовят десятый пакет антироссийских санкций, он будет объемом в 10 млрд евро.

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