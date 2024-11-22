Китайский торий: Пекин намерен обойти США и обойтись без России?

Китай работает над освоением новых источников энергии, совершенно четко осознавая, что экономическое процветание невозможно без энергоресурсов. Что придумал Китай и как это может изменить мир - рассказываем в этом материале.

Сегодня глобальная экономика претерпевает колоссальные изменения, сравнить которые, пожалуй, можно с эпохой Промышленной революции: на первое место выходят криптовалюты, редкоземельные металлы, высокотехнологичное оружие и освоение космоса. Экономическая борьба ведется всеми возможными методами: Дональд Трамп, в частности, вводит пошлины в отношении товаров из многих стран мира, Иран по-прежнему пытается договориться по своей ядерной сделке, Россия рассчитывает на отмену санкций, а тем временем КНР осваивает новые энергетические источники.

Зависимость Китая от энергоресурсов

Китай - крупнейший в мире импортер энергоресурсов, на него приходится примерно четверть мирового производства. КНР закупает колоссальные объемы нефти, природного газа и угля, тратя на них сотни миллиардов долларов. Несмотря на значительные расходы на импорт энергоресурсов, Китай удерживает за собой место второй экономики мира, и в ближайшие годы его позиция вполне может укрепиться даже на фоне беспрецедентных американских пошлин. Речь идет о тории: если Китаю удастся успешно освоить этот металл, то, вполне возможно, угнаться за Пекином будет сложно и США, и России, и Европе.

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Что такое торий?

Торий - это металл со слабой радиоактивностью, запасов которого как минимум в три раза больше, чем, в частности, урана. Открыт торий был в 1828 году шведским химиком Йенсом Якобом Берцелиусом, а назван в честь северного бога грома - Тора. До недавнего времени считалось, что больше всего запасов тория в Индии - около 850 тонн. В России торий тоже есть: чуть более 150 тонн. Китай до февраля 2025 года был на 11 месте по запасам металла с показателем в 100 тысяч тонн. Интерес торий представляет в первую очередь потому, что он может быть использован в качестве источника энергии.

Сколько тория в Китае?

В конце февраля 2025 года в Китае было рассекречено исследование, завершенное пятью годами ранее. Оказалось, что в КНР не 100 тысяч, как предполагалось ранее, а целый миллион тонн перспективного тория, которого хватит на удовлетворение нужд страны в энергии на десятки тысяч лет. Залежи тория были найдены на месторождении Баян-Обо, расположенном во Внутренней Монголии. Это находка, по мнению китайских геологов, может перевернуть само устройство мировых энергетических рынков.

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Зачем нужен торий?

Помимо того, что торий используется для изготовления керамики, электродов, линз для камер и телескопов, огнеупорных строительных материалов и металлов для космической промышленности, торий считается будущим ядерных технологий. Все дело в том, что торий-232,может быть преобразован в уран-233 и использован для создания атомных реакторов.

Китайский реактор на расплавах солей

Наиболее подходящими для использования тория считаются реакторы на расплавах солей. Принцип его работы следующий: фторид тория (соединение с фтором) растворяется в расплавленной соли в активной зоне реактора. Затем торий-232 облучается до тория-233, в результате распада которого появляется промежуточное вещество, протактиний-233. Из него, в итоге, получают уран-233.

В 2025 году Китай планирует приступить к строительству первого демонстрационного реактора на расплавах солей, в котором торий будет использоваться в качестве топлива. Завершен реактор, тепловая мощность которого составит 60 МВт, а электрическая - 10 МВт, будет к 2030му году. Первый экспериментальный ториевый реактор мощностью в 2 МВт Китай, по сообщениям, построил в 2021 году, а его стоимость составила чуть менее $ 500 млн.

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Нужен ли миру торий?

Если Китаю удастся создать успешный ториевый реактор, эффективный и безопасный, то это действительно изменит глобальную экономику. Потребление электроэнергии в мире растет с каждым днем и новые источники энергии нужны как никогда. Ископаемое топливо, в первую очередь нефть, природный газ и даже уголь, сегодня основные источники энергии, при этом атомная энергетика вновь актуальна: почти 30 государств по всему миру планируют или уже строят новые АЭС. Без энергии не возможна работа ни квантовых компьютеров, ни майнинговых ферм, не говоря уже о функционировании промышленности и обеспечения бытовых нужд.

Сможет ли Китай захватить рынок энергоресурсов?

Если Китай сможет ”приручить” торий, то, безусловно, у него появится возможность стать крупнейшим экспортером не только самого металла, но и ядерной технологии на его основе. Сегодня лидер в строительстве АЭС по всему миру - Россия, однако через несколько десятков лет или даже раньше, ситуация может измениться. Подобное с Китаем уже происходило в сфере производства редкоземельных металлов: в конце 1970х годов КНР активно приступила к их добыче, к 2010м годам стала лидером на рынке. В начале 2025 года на международной политической арене разворачивается настоящая борьба за редкоземельные металлы и, соответственно, преимущество в сфере технологий.

Китай откажется от нефти?

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Пока что рано говорить о том, что Китай откажется от нефти, в том числе и российской, оставив экономику РФ без десятков миллиардов долларов в год, однако потенциально отказ от ископаемого топлива, как минимум, частичный, в теории возможен за счет ториевых АЭС. Более того, если технология действительно окажется эффективной, то остановить Китай от разработки новых реакторов не получится. Китай, в отличие от Ирана, чья ядерная программа оказалась санкционирована, уже обладает ядерным оружием, поэтому вводить ограничения против страны в этом плане бессмысленно. Сколько времени может понадобиться Китаю на то, чтобы отказаться от экспорта ископаемого топлива, на данный момент сказать невозможно.

Обойдет ли Китай США?

У Китая потенциально есть возможность обойти США как первую экономику мира, обеспечив себе независимость от энергоресурсов, которые нередко становятся предметом политических споров и даже конфликтов, однако на это стране понадобятся годы и деньги. В свою очередь США времени даром не теряют: для них Китай - угроза номер один, ослабляющая экономику страны, именно поэтому на днях американский президент, Дональд Трамп, увеличил ввозные пошлины на китайские товары до 20%, угрожая сделать их еще больше. Чтобы стать первой экономикой мира, Китаю нужно выдержать удары со стороны США и приложить все возможные усилия для развития альтернативных источников энергии, среди которых не последнее место могут занять ториевые реакторы.