Китайский торий: Пекин намерен обойти США и обойтись без России?

Сегодня глобальная экономика претерпевает колоссальные изменения, сравнить которые, пожалуй, можно с эпохой Промышленной революции: на первое место выходят криптовалюты, редкоземельные металлы, высокотехнологичное оружие и освоение космоса. Экономическая борьба ведется всеми возможными методами: Дональд Трамп, в частности, вводит пошлины в отношении товаров из многих стран мира, Иран по-прежнему пытается договориться по своей ядерной сделке, Россия рассчитывает на отмену санкций, а тем временем КНР осваивает новые энергетические источники.
Зависимость Китая от энергоресурсов
Китай - крупнейший в мире импортер энергоресурсов, на него приходится примерно четверть мирового производства. КНР закупает колоссальные объемы нефти, природного газа и угля, тратя на них сотни миллиардов долларов. Несмотря на значительные расходы на импорт энергоресурсов, Китай удерживает за собой место второй экономики мира, и в ближайшие годы его позиция вполне может укрепиться даже на фоне беспрецедентных американских пошлин. Речь идет о тории: если Китаю удастся успешно освоить этот металл, то, вполне возможно, угнаться за Пекином будет сложно и США, и России, и Европе.
Что такое торий?
Торий - это металл со слабой радиоактивностью, запасов которого как минимум в три раза больше, чем, в частности, урана. Открыт торий был в 1828 году шведским химиком Йенсом Якобом Берцелиусом, а назван в честь северного бога грома - Тора. До недавнего времени считалось, что больше всего запасов тория в Индии - около 850 тонн. В России торий тоже есть: чуть более 150 тонн. Китай до февраля 2025 года был на 11 месте по запасам металла с показателем в 100 тысяч тонн. Интерес торий представляет в первую очередь потому, что он может быть использован в качестве источника энергии.
Сколько тория в Китае?
В конце февраля 2025 года в Китае было рассекречено исследование, завершенное пятью годами ранее. Оказалось, что в КНР не 100 тысяч, как предполагалось ранее, а целый миллион тонн перспективного тория, которого хватит на удовлетворение нужд страны в энергии на десятки тысяч лет. Залежи тория были найдены на месторождении Баян-Обо, расположенном во Внутренней Монголии. Это находка, по мнению китайских геологов, может перевернуть само устройство мировых энергетических рынков.
Зачем нужен торий?
Помимо того, что торий используется для изготовления керамики, электродов, линз для камер и телескопов, огнеупорных строительных материалов и металлов для космической промышленности, торий считается будущим ядерных технологий. Все дело в том, что торий-232,может быть преобразован в уран-233 и использован для создания атомных реакторов.
Китайский реактор на расплавах солей
Наиболее подходящими для использования тория считаются реакторы на расплавах солей. Принцип его работы следующий: фторид тория (соединение с фтором) растворяется в расплавленной соли в активной зоне реактора. Затем торий-232 облучается до тория-233, в результате распада которого появляется промежуточное вещество, протактиний-233. Из него, в итоге, получают уран-233.
В 2025 году Китай планирует приступить к строительству первого демонстрационного реактора на расплавах солей, в котором торий будет использоваться в качестве топлива. Завершен реактор, тепловая мощность которого составит 60 МВт, а электрическая - 10 МВт, будет к 2030му году. Первый экспериментальный ториевый реактор мощностью в 2 МВт Китай, по сообщениям, построил в 2021 году, а его стоимость составила чуть менее $ 500 млн.
Нужен ли миру торий?
Если Китаю удастся создать успешный ториевый реактор, эффективный и безопасный, то это действительно изменит глобальную экономику. Потребление электроэнергии в мире растет с каждым днем и новые источники энергии нужны как никогда. Ископаемое топливо, в первую очередь нефть, природный газ и даже уголь, сегодня основные источники энергии, при этом атомная энергетика вновь актуальна: почти 30 государств по всему миру планируют или уже строят новые АЭС. Без энергии не возможна работа ни квантовых компьютеров, ни майнинговых ферм, не говоря уже о функционировании промышленности и обеспечения бытовых нужд.
Сможет ли Китай захватить рынок энергоресурсов?
Если Китай сможет ”приручить” торий, то, безусловно, у него появится возможность стать крупнейшим экспортером не только самого металла, но и ядерной технологии на его основе. Сегодня лидер в строительстве АЭС по всему миру - Россия, однако через несколько десятков лет или даже раньше, ситуация может измениться. Подобное с Китаем уже происходило в сфере производства редкоземельных металлов: в конце 1970х годов КНР активно приступила к их добыче, к 2010м годам стала лидером на рынке. В начале 2025 года на международной политической арене разворачивается настоящая борьба за редкоземельные металлы и, соответственно, преимущество в сфере технологий.
Китай откажется от нефти?
Пока что рано говорить о том, что Китай откажется от нефти, в том числе и российской, оставив экономику РФ без десятков миллиардов долларов в год, однако потенциально отказ от ископаемого топлива, как минимум, частичный, в теории возможен за счет ториевых АЭС. Более того, если технология действительно окажется эффективной, то остановить Китай от разработки новых реакторов не получится. Китай, в отличие от Ирана, чья ядерная программа оказалась санкционирована, уже обладает ядерным оружием, поэтому вводить ограничения против страны в этом плане бессмысленно. Сколько времени может понадобиться Китаю на то, чтобы отказаться от экспорта ископаемого топлива, на данный момент сказать невозможно.
Обойдет ли Китай США?
У Китая потенциально есть возможность обойти США как первую экономику мира, обеспечив себе независимость от энергоресурсов, которые нередко становятся предметом политических споров и даже конфликтов, однако на это стране понадобятся годы и деньги. В свою очередь США времени даром не теряют: для них Китай - угроза номер один, ослабляющая экономику страны, именно поэтому на днях американский президент, Дональд Трамп, увеличил ввозные пошлины на китайские товары до 20%, угрожая сделать их еще больше. Чтобы стать первой экономикой мира, Китаю нужно выдержать удары со стороны США и приложить все возможные усилия для развития альтернативных источников энергии, среди которых не последнее место могут занять ториевые реакторы.