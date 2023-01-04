Хабиб Нурмагомедов стал тренером года

4 янв. 18:28

Популярный спортивный сайт MMAJunkie назвал сегодня экс-чемпиона UFC в легком весе, непобежденного россиянина Хабиба Нурмагомедова тренером 2022 года. Вместе с ним этого звания удостоился его американский тренер, основатель Американской академии кикбоксинга Хавьер Мендес.

В издании пояснили, что бойцы, подготовленные тренерским тандемом Нурмагомедова и Мендеса, в 2022 году провели 21 бой, из которых выиграли 19. Таким образом, Хабиб Нурмагомедов заменил в роли тренера непобедимых спортсменов своего отца, ушедшего из жизни в 2020 году.

В частности, их боец Ислам Махачев стал в прошлом году чемпионом UFC в легком весе, а Усман Нурмагомедов – чемпионом Bellator также в легком весе.