Вестник Кавказа

Хабибу вернули деньги за сорванный полет в Лос-Анджелес

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Хабибу Нурмагомедову вернули деньги за билет в Лос-Анджелес. Ранее спортсмена сняли с авиарейса после конфликта с бортпроводницей.

Американский авиаперевозчик Frontier Airlines вернул бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову денежные средства за сорванный полет в Лос-Анджелес.

Напомним, инцидент с участием россиянина произошел 11 января. Хабиб вместе со своим другом собирался отправиться в Лос-Анджелес из Лас-Вегаса, но был снят с рейса после словесной перепалки со стюардессой.

В заявлении, которое опубликовано на сайте компании, сказано, что в результате первоначальной невосприимчивости клиента и повторных отказов от смены места Хабиба попросили покинуть самолет в соответствии с политикой перевозчика.

В пресс-службе подчеркнули, что решение о высадке Нурмагомедова никак не связано с его этнической принадлежностью. Там же добавили, что спортсмену вернули денежные средства.

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