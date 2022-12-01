Лавров: Россию не интересует потолок цен на нефть

1 дек. 14:05

Каким будет потолок цен на нефть, российскую сторону не интересует, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что официальная Москва будет договариваться с партнерами напрямую.

«Партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», - сказал министр на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Далее Лавров обратил внимание на то, что сама попытка применения данного механизма посылает всем государствам сигнал о необходимости уходить от инструментов, навязанных Западом. «Это, конечно, интересное развитие событий, которое, помимо всего прочего, отмечу в скобках, посылает очень мощный долгосрочный сигнал всем государствам без исключения о том, что, ребята, вам надо думать, как отходить от использования инструментов, навязанных Западом в рамках его системы глобализации», - выразил мнение глава российского внешнеполитического ведомства.