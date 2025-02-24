Изоляционизм Трампа загнал Европу в тупик

На фоне компромиссных для России заявлений американского президента по Украине и сомнений относительно обеспечения Штатами европейской безопасности французский президент Эммануэль Макрон и другие лидеры стран ЕС думают о том, как дальше выстраивать свою внешнюю политику и оборону.

Громкая речь Макрона

В обращении, озвученном накануне чрезвычайного саммита ЕС по обороне и Украине, президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление. "Россия стала угрозой для Франции и для Европы", - сказал он, рассказав о французских прогнозах по количеству вооружений и живой силы, которыми будет обладать Российская Федерация к 2030 году. По его словам, украинский конфликт уже перерос во "всемирный конфликт". Дальше Макрон начал оправдывать поддержку Украины и ввод санкций, чем ЕС начал заниматься с первых дней СВО.

Текущую обстановку в мире он сравнил с "новой эрой". Кроме России, вызовом для Старого света стало изменение позиции Вашингтона по отношению к Украине и угрозы Дональда Трампа ввести таможенные тарифы против ЕС. Третьей угрозой Макрон считает "террористическую". В этой новой реальности Европе нужно действовать, считает президент Франции: "Перед лицом этого опасного мира оставаться наблюдателем было бы безумием".

Каким мог бы быть ответ Старого Света? Макрон предлагает "дополнительные инвестиции" в оборону, но без роста налогов для граждан. По его оценкам, Европа обладает достаточным потенциалом, "чтобы противостоять Соединенным Штатам или России". В авангарде защиты Европы от внешних угроз Макрон ставит свою страну и ее ядерные арсеналы.

"Я решил открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего ядерного сдерживания", — сказал политик, добавив, что решение о применения ОМУ "всегда было и будет в руках президента Франции".

Если говорить о евробезопасности, то после Brexit единственной страной ЕС с ядерным оружием осталась Франция. На территории других стран блока размещены американские ядерные боеголовки, однако ввиду изоляционистского настроя администрации Трампа появились слухи о возможном выводе ОМУ США из стран Евросоюза. На сегодняшний день ядерные арсеналы Соединенных Штатов развернуты в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах. По информации газеты The Telegraph, французы готовы заменить американский контингент в случае его вывода из Германии.

Мерц готов поддержать Макрона

Несмотря на отсутствие Великобритании в Евросоюзе, идут активные дискуссии о подключении Лондона к обеспечению безопасности континента. Так, еще до выборов в Бундестаг победитель и вероятно новый канцлер Фридрих Мерц выдвинул идею о "ядерной защите" Европы при помощи Франции и Британии. Европейцев беспокоит не только риск эвакуации войск США, но и требования Трампа повысить расходы на оборону. Уже после победы своей фракции ХДС/ХСС Мерц обратился к Европе с призывом немедленно усилить обороноспособность.

"В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь", — сказал Мерц, намекая на часы Судного дня, которые отсчитывают близость возможного ядерного конфликта на Земле. Будущий канцлер рассматривает выделение до €800 млрд на финансирование ВС и обороны ФРГ.

Чрезвычайный саммит о безопасности ЕС

Что касается самой встречи в Брюсселе, то она будет концентрироваться вокруг обсуждения следующих вопросов: обеспечение европейской безопасности, перевооружение, мир через силу на Украине, увеличение поддержки Украины без США, гарантии безопасности и ввод миротворцев ЕС.

По ожиданиям европейских СМИ, лидеры Евросоюза подтвердят принцип "ничего об Украине без Украины", подчеркивая свою приверженность суверенитету и территориальной целостности страны. Данный подход контрастирует с требованиями России и призывом США к уступке территорий. При этом не все государства блока согласны с дальнейшей поддержкой Украины. Новый пакет помощи может заблокировать Венгрия.

Жалуясь на постоянные вето Виктора Орбана, глава евродипломатии Кая Каллас предложила механизм его обхода через создание "коалиции большинства". Такая инициатива будет мешать одной стране блокировать мнение всех остальных. В поддержке обороноспособности Украины участники саммита видят также залог укрепления собственной безопасности ЕС.

Среди обсуждаемых тем будет одна из наиболее трудных - вопрос о гарантиях безопасности для Украины. После того, как Трамп отказался предоставлять свою армию на эти цели и даже нивелировал вопрос гарантий на очной встрече с Зеленским, в Европе активизировались разговоры о возможных миротворческих миссиях. Некоторые страны, включая Францию и Великобританию уже обозначили готовность направить на Украину контингенты. В Брюсселе, по информации источников, рассматривают не только военные аспекты гарантий безопасности, но и политические, финансовые и законодательные. Однако ввод миротворцев, как и другие гарантии безопасности, в ЕС и Великобритании связывают с установлением режима прекращения огня на Украине.

Реакция России

Милитаристская риторика Макрона и саммит по милитаризации Европы вызвали негативную реакцию в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике заявление французского президента о готовности защитить Европу "ядерным зонтиком" от России.

"Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", — сказал он на пресс-конференции. Лавров назвал обвинения России в планах атаковать ЕС чушью и порекомендовал Макрону позвонить российскому президенту Владимиру Путину.

В Кремле обратили внимание на неточности в словах французского лидера и расценили его выступление слишком враждебным. "Выступление чрезвычайно конфронтационное. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, как человека, который думает о мире... При всем уважении там много неточностей", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что Макрон выставляет Россию в негативном свете, игнорируя законные требования Москвы и угрозу, создаваемую расширением НАТО на восток.

В российском руководстве отдельно прокомментировали также вопрос о возможном появлении европейских миротворцев на Украине. Лавров считает размещение войск стран ЕС "прямым вовлечением в конфликт с Россией". По его словам, Россия "будет рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как рассматривала потенциальное присутствие НАТО на Украине".

Геополитическая "Дилемма заключенного"

Резюмируя последние события вокруг Европы, Украины и России, можно сказать, что конфликт Запада и Москвы очень быстро сузился до противостояния ЕС и РФ. Европейские страны готовятся к потенциальному столкновению с Россией, в то время как российское руководство считает абсурдом обвинения в планировании атаки на ЕС. Все антироссийские заявления по ядерному оружию и миротворцам на Украине, указывают в Москве, делаются с какой-то враждебной целью. Продолжая эту логику, такой целью мог бы стать срыв переговоров США и России по прекращению украинского конфликта.

Если Европа сама боится России, зачем тогда ей эти провокации и угрозы? В Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне считают, что условия мира по Украине, предлагаемые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, не дают гарантий того, что Россия остановит боевые действия. Слабая и капитулирующая Украина без гарантий безопасности создает у европейских лидеров уверенность, что и их страны становятся более уязвимыми.

Одним словом, Россия и Европе пребывают в геополитической "дилемме заключенного", когда каждый шаг и каждая инициатива оппонента трактуется как угроза национальной безопасности. Удастся ли выйти из этой дилеммы мирным путем, покажет только время.