Россия и Китай работают над восстановлением пассажирского авиасообщения

17 ноя. 18:58

Россия нацелена на восстановление пассажирского авиасообщения с Китаем. Об этом сообщил посол России в КНР Игорь Моргулов.

"Посольство уделяет повышенное внимание вопросу восстановления пассажирского авиасообщения между Россией и Китаем. Соответствующая проблематика регулярно включается в повестку двусторонних консультаций и переговоров, в том числе и на самом высоком уровне", - поведал дипломат.

Он подчеркнул, что в настоящее время между разными городами РФ и КНР ежедневно совершается 8 рейсов. Посол также рассказал, что на днях возобновились перевозки между Хабаровском и Харбином. "С авиационными властями КНР достигнута договоренность о возможности выполнения компанией "Аврора" рейса по данному маршруту, также на еженедельной основе", - цитирует его РИА Новости.

Моргулов отметил, что "потребность в расширении прямых перевозок из регионов Дальнего Востока и Сибири в Китай сохраняется". РФ намерена продолжить системную работу с партнерами по восстановлению маршрутной сети с КНР, добавил дипломат.