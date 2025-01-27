Вестник Кавказа

Блестящие перспективы открываются в отношениях РФ и КНР - МИД Китая

Блестящие перспективы открываются в отношениях РФ и КНР - МИД Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудничество Москвы и Пекина плодотворно, а перспективы развития взаимоотношений широки, рассказал представитель МИД КНР. Сегодня отношения двух стран вышли на новую историческую точку.

В МИД Китая дали высокую оценку текущим отношениям с Россией и рассказали о перспективах развития двусторонних отношений.

"У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития"

– помощник главы МИД КНР Лю Бинь

Было отмечено, что растет двустороннее политическое доверие, процветают культурные обмены, плодотворно протекает сотрудничество, добавил Лю Бинь. Выступая на презентации доклада "Китайско-российские отношения в новую эпоху".

Накануне стало известно, что вскоре состоится телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, они планируют обсудить переговоры Москвы и Вашингтона, состоявшиеся в Эр-Рияде.

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