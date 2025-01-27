Блестящие перспективы открываются в отношениях РФ и КНР - МИД Китая

В МИД Китая дали высокую оценку текущим отношениям с Россией и рассказали о перспективах развития двусторонних отношений.
"У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития"
– помощник главы МИД КНР Лю Бинь
Было отмечено, что растет двустороннее политическое доверие, процветают культурные обмены, плодотворно протекает сотрудничество, добавил Лю Бинь. Выступая на презентации доклада "Китайско-российские отношения в новую эпоху".
Накануне стало известно, что вскоре состоится телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, они планируют обсудить переговоры Москвы и Вашингтона, состоявшиеся в Эр-Рияде.