Вестник Кавказа

Китайско-российская дружба не изменится – МИД Китая

Китайско-российская дружба не изменится – МИД Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Китая высказались об отношениях Москвы и Пекина. По словам главы дипведомства Ван И, дружба Россия и Китая является "константой" в мировой геополитике.

В МИД Китая заявили о неизменности дружбы Пекина и Москвы. По мнению главы дипломатического ведомства Китая Ван И, на эти отношения не влияет на ситуация в мире. 

"Китайско-российская дружба не изменится. Это константа в неспокойном мире, а не переменная в геополитических целях"

– Ван И

По словам дипломата, сотрудничество двух держав базируется на их фундаментальных интересах.  По словам Ван И, Москва и Китая выработали устойчивую модель отношений, которая предполагает отказ от конфронтации и вступления в альянсы. 

Отметим, что президент РФ Владимир Путин ранее отмечал важную роль отношений Москвы и Пекина как стабилизирующего фактора в мировой геополитике.

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