Китайско-российская дружба не изменится – МИД Китая

В МИД Китая высказались об отношениях Москвы и Пекина. По словам главы дипведомства Ван И, дружба Россия и Китая является "константой" в мировой геополитике.

В МИД Китая заявили о неизменности дружбы Пекина и Москвы. По мнению главы дипломатического ведомства Китая Ван И, на эти отношения не влияет на ситуация в мире.

"Китайско-российская дружба не изменится. Это константа в неспокойном мире, а не переменная в геополитических целях"

– Ван И

По словам дипломата, сотрудничество двух держав базируется на их фундаментальных интересах. По словам Ван И, Москва и Китая выработали устойчивую модель отношений, которая предполагает отказ от конфронтации и вступления в альянсы.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин ранее отмечал важную роль отношений Москвы и Пекина как стабилизирующего фактора в мировой геополитике.