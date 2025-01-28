Путин созвонился с Си Цзиньпином

Глава российского государства поговорил в понедельник по телефону с коллегой из Китая. Подробности состоявшейся беседы пока неизвестны.
В понедельник, 24 февраля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Китая. Об этом информирует Центральное телевидение КНР.
Согласно информации, беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла по инициативе главы российского государства. Подробности прошедшего разговора пока не сообщаются.
Напомним, в конце прошлой неделе телефонные переговоры глав государств РФ и КНР анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.