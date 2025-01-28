Вестник Кавказа

Путин созвонился с Си Цзиньпином

Владимир Путин и Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Глава российского государства поговорил в понедельник по телефону с коллегой из Китая. Подробности состоявшейся беседы пока неизвестны.

В понедельник, 24 февраля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Китая. Об этом информирует Центральное телевидение КНР.

Согласно информации, беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла по инициативе главы российского государства. Подробности прошедшего разговора пока не сообщаются.

Напомним, в конце прошлой неделе телефонные переговоры глав государств РФ и КНР анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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