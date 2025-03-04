В двух районах Дагестана отключат свет из-за ремонтных работ

13 и 14 марта в некоторых селах двух районов Дагестана отключат свет из-за ремонтных работ.

14 марта сотрудники "Дагэнерго" выполнят технические работы на подстанции "Акташ", что приведет к отключению электроэнергии в ряде населенных пунктов Дагестана.

Сообщается, что свет будет отключен 14 марта с 0:00 до 17:00 в селах Ичичали, Новосаситли, Адильотар, Кадыротар, Ново-Цилитли, Инхело, Абдурашидотар, Кандаураул, Бамматюрт, Османюрт, Симсир, Местерух, Камышкутан, Тукита, Сивух, Дзержинское, Октябрьское, Первомайское, Советское, Акбулатюрт, Теречное, Моксоб, Новогагатли, Кемсиюрт и Новосельское Хасавюртовского района.

Также подача электроэнергии будет прекращена 13 марта в три села Буйнакского района. Это села Верхний Каранай, Верхнее Ишкарты и Эрпели. Света не будет с 8:00 до 17:00.