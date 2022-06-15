Азербайджан открывает Физули

15 июн. 10:00

С 25 июня граждане Азербайджана смогут посетить освобожденный из-под армянской оккупации город Физули.

С этой даты будет запущен регулярный автобусный рейс Баку - Физули - Баку. На первом этапе выезды будут осуществляться один раз в неделю - по субботам. Пассажиры смогут посетить сельскую мечеть Мердинли, центр города Физули и Международный аэропорт Физули. На следующем этапе можно будет посетить святилище Ибе, родник Гарамамедли, комплекс караван-сарая Гаргабазар и село Девлетъярлы ("умное село"). При посещении религиозных, культурных и исторических памятников граждан будут сопровождать гиды.

Продажа билетов стартует онлайн с 17 июня на портале www.yolumuzqarabaga.az.