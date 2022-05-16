В России выявили 4 543 новых случая COVID-19

16 мая. 11:47

За минувшие сутки в России выявили 4 543 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 288, в Петербурге - 334, в Подмосковье - 137. В Краснодарском крае - 39, в Ставропольском крае - 30, в Крыму - 35, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 11, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии -6, в Чечне - 14, в Ингушетии - 9, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 264 836.

Госпитализированы за сутки 1 127 человек. Выздоровели - 5 379 пациентов, за все время - 17 652 558.

Умерли за сутки 89 человек, с начала пандемии - 377 759.