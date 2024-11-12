Вестник Кавказа

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от COVID-19

Прививка
© Фото: Динара Хаирова
В России появилась вакцина от коронавируса нового поколения, которая была создана на основе вирусопободных частиц и надежно защищает от заболевания, а главное – она более безопасна, чем предыдущие версии.

В арсенале российских медиков появилась принципиально новая эффективная отечественная вакцина от коронавируса - Гам-VLP-мультивак, созданная не на основе частиц ослабленного вируса, а на основе вирусоподобных частиц, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2"

- Минздрав РФ

Главная особенность новой вакцины в том, что она не синтезирована из самого вируса, а получена биотехнологическим путем – это препарат нового поколения, который более безопасен по сравнению с вакциной на основе вирусов, пояснили в министерстве, передает РИА Новости.

Новую вакцину разработал и производит "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России.

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