Курорты Северной Кореи 2025: ехать или нет?

Хорошая новость для тех, кто в вечном поиске новых туристических направлений: в четверг туроператоры сообщили, что Северная Корея, спустя четыре года послековидного локдауна вновь открыта для туристов из большинства стран мира. Что представляет собой туризм в Северной Корее, какие курортные города есть в стране и во сколько обойдется отдых?

Северная Корея открыта для туристов?

С 16 января 2025 года, по сообщениям туроператоров, да. Теперь все туристы, кроме жителей США и Южной Кореи, смогут посетить, по крайней мере, один северокорейский город Расон на границе с Россией и Китаем. Китайским туристам даже не понадобятся для этого загранпаспорт. Что касается российских туристов, Северная Корея открыта для них с прошлого года, причем сразу несколько курортных зон.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Зачем Северной Корее туристы?

В последние годы Северная Корея, закрытая от мира с 2020 года, активно готовит свои курорты для приема иностранных граждан. И в этом есть смысл: туристический сектор страны не находится под санкциями, а значит он возможность заработать для страны, у которой мало союзников в мире. Деньги, совершенно законно заработанные на туризме, можно будет вложить в другие экономические проекты, и, соответственно, поднять благосостояние государства, расположенного на севере Корейского полуострова.

Как попасть в Северную Корею из России?

Россияне в Северной Корее могут побывать только в составе организованной туристической группы, то есть в рамках тура. Виза в Северную Корею для россиян оформляется туристическим оператором, одобренным КНДР. Загранпаспорт для посещения Северной Кореи должен действовать не менее трёх месяцев после завершения визита.

Стоит ли ехать в Северную Корею?

Северная Корея действительно развивает туризм, притом активно, и в стране есть что посмотреть и где отдохнуть. В КНДР можно покататься на лыжах, побывать в столице, и насладиться пляжным отдыхом по относительно доступным ценам: стоимость 5-дневного тура для осмотра достопримечательностей, например, составит примерно 100 тысяч рублей.

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Где отдохнуть в Северной Корее?

Морской курорт в Северной Корее

Пока что единственный доступный в Северной Корее морской курорт - это пляж Мазон на берегу Японского моря в окрестностях восточного города Хамхын. Расстояние от Хамхына до Пхеньяна - почти 300 км. На пляже есть трёхзвёздочный и 5-звездочный отели. В рамках тура Пхеньян-Мазон на курорте можно провести до трёх дней. Пляж относительно новый и довольно пустынный: привычных черноморских развлечений на нём искать не стоит.

Горнолыжный курорт в Северной Корее

Масикрён - единственный горнолыжный курорт, который в настоящее время действует в Северной Корее. Курорт Масикрён находится на горном пике высотой почти 1400 метров. Общая длина всех трасс курорта - более 17 километров. Сообщается, что курорт был построен всего за 10 месяцев и открыт в 2014 году. На Масикрёнском курорте могут кататься как начинающие лыжники, так и опытные профессионалы. На территории курорта есть лыжная школа, детский парк, бассейн, сауна, рестораны, каток и отель на 120 номеров. Находится курорт Масикрён на юго-востоке КНДР в 190 километрах от столицы Северной Кореи - Пхеньяна. Недельный тур в Масикрён с посещением Пхеньяна обойдётся примерно в 200 тысяч рублей на одного.

© Фото: Uri Tours/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Новый курорт в Северной Корее

По последним сообщениям, к июню 2025 года для россиян и туристов из других стран будет доступен еще один северокорейский курорт - Вонсан-Кальма. Морской курорт на полуострове Кальма - особая гордость лидера КНДР, Ким Чен Ына. Он неоднократно его посещал во время строительства, следя за прогрессом и сроками сдачи объекта. Город-курорт Вонсан-Кальма - первый в категории люксового отдыха в Северной Корее, который представляет собой один гигантский комплекс из более чем ста отелей. Расположен Вонсан-Кальма на востоке КНДР, на берегу Японского моря. Расстояние от курорта Масикрёна до Вонсана - всего 27 километров.

Общая длина пляжей нового северокорейского курорта - 5 километров, на его территории также будет действовать спортивный комплекс, аквапарк и амфитеатр. Курорт сможет принимать одновременно до 100 тысяч гостей. Скорее всего, Вонсан-Кальма, в первую очередь станет ”российским” и ”китайским” курортом Северной Кореи, поскольку именно из этих двух стран приезжало большинство туристов в период до пандемии коронавируса. Сколько будет стоит отдых на курорте Вонсан-Кальма, пока неизвестно.

© Фото: calflier001/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Чего нельзя делать в Северной Корее туристам?

Несмотря на развитие туризма в Северной Корее, страна по-прежнему остается довольно закрытой и следующей определённым правилам. Туристам в Северной Корее запрещено:

делать фотографии без разрешения гида: туриста могут арестовать за шпионаж, если он фотографирует какие-либо объекты на территории страны и вообще кажется подозрительным

ввозить в страну религиозные, порнографические и политические материалы Все электронные девайсы, книги и тому подобное, которые вы собираетесь взять с собой, нужно задекларировать.

высказываться против действующих или бывших политиков Северной Кореи

разговаривать с местными жителями, кроме как с продавцами в магазинах

ходить в юбках выше колена, одежде с логотипами коммерческих брендов, джинсах, футболках, а также носить обувь на высоком каблуке и сандалии без носков.

Что бы вы не собирались делать в Северной Корее, в первую очередь, необходимо поинтересоваться у гида, разрешено это или нет. Неразумное поведение в КНДР чревато уголовной ответственностью.