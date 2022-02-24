Россияне не отказываются от туров на курорты юга

Массовых аннуляций туров на черноморские курорты России пока не наблюдается, сообщили "Интерфаксу" представители туриндустрии.
"Ситуация по продажам Краснодарского края и Крыма спокойная: самый низкий сезон будет продолжаться до 5-6 марта и туристы заняли выжидательную позицию", - объяснил генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.
Аэропорты юга России закрыты до 2 марта. Некоторые туристы решают ехать на отдых поездами.
Мкртчян добавил, что если ситуация ухудшится, а аэропорты так и не откроются, то туры отменят десятки тысяч россиян.
По данным АТОР, в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тыс организованных туристов.