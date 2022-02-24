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Россияне не отказываются от туров на курорты юга

Россияне не отказываются от туров на курорты юга

Массовых аннуляций туров на черноморские курорты России пока не наблюдается, сообщили "Интерфаксу" представители туриндустрии.

"Ситуация по продажам Краснодарского края и Крыма спокойная: самый низкий сезон будет продолжаться до 5-6 марта и туристы заняли выжидательную позицию", - объяснил генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.

Аэропорты юга России закрыты до 2 марта. Некоторые туристы решают ехать на отдых поездами.

Мкртчян добавил, что если ситуация ухудшится, а аэропорты так и не откроются, то туры отменят десятки тысяч россиян.

По данным АТОР, в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тыс организованных туристов.

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