Когда в Алуште кончится вода?

9 фев. 14:16

Водохранилище Алушты накопило более 7 млн кубометров воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, запасов воды хватит не только на весь курортный сезон, но и до конца года.

"В данный момент в Изобильненском водохранилище находится более 7 млн кубометров воды. Для сравнения, за весь 2021 год было накоплено 4,5 млн кубометров. Запасов хватит городу до конца года, что позволит спокойно провести курортный сезон", - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что накопленный объем воды позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время.