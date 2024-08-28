Вестник Кавказа

Гагра вошла в топ-5 мест для отдыха в сентябре

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Знаменитый абхазский курорт Гагра вошел в число самых популярных направлений для бронирования на сентябрь 2024 года, уступив только Санкт-Петербургу и курортам Краснодарского края.

Абхазская Гагра заняла пятое место в рейтинге направлений для бронирования россиянами отелей на сентябрь, такие данные предоставил сервис Tvil.

На первой строчке списка ожидаемо оказался Сочи. Сразу за ним на втором месте располагается Анапа. А вот замыкает топ-3 культурная столица России Санкт-Петербург. На четвертом же месте кубанский Геленджик.

После Гагры в рейтинге следуют три крымских курорта: Ялта, Феодосия, Алушта. Замыкают первую десятку Кабардинка и Архипо-Осиповка.

Отметим, что средняя стоимость ночи в сентябре в Гагре – одна из самых высоких: 4026 рублей. Примерно сравнима, но чуть дороже Кабардинка – 4041 рубля, больше всего придется заплатить за ночь в Ялте – 4503 рубля.

Самым бюджетным станет отдых в Феодосии – 2682 рубля. Это единственное место из списка, где стоимость ночи не превышает 3 тыс рублей.

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