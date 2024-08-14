Пещера Эмине-Баир-Хосар: где посмотреть на мамонта в Крыму?

В Крыму более тысячи пещер, большинство из которых находится в Карстовой области горного Крыма. Одна из наиболее интересных и доступных - пещера со сложным названием Эмине-Баир-Хосар. Что в ней необычного, как до нее добраться и сколько стоят билеты - рассказываем в этом материале.

Где находится пещера Эмине-Баир-Хосар?

На нижнем плато Чатыр-Дага, горного массива в 30 километрах от столицы полуострова Симферополя, находятся несколько пещер, две из которых известных под общим названием ”Мраморные”. Однако, на самом деле, Мраморная - всего одна пещера, а вторая, которая недалеко от нее, носит название Эмине-Баир-Хосар. Не исключено, что обе пещеры стали ”Мраморными”, поскольку расположены они вблизи села Мраморное, находящегося у мраморного карьера.

Пещера Эмине-Баир-Хосар хотя и менее на слуху, чем Мраморная пещера, была открыта гораздо раньше и представляет собой уникальное природное образование с огромным количеством залов, уровней, каменных образований и наплывов, останками вымерших животных и собственным подземным озером.

Интересный факт: открыта пещера была в конце 1920-х годов, но к ее изучению приступили только спустя полвека.

Что такое пещера Эмине-Баир-Хосар?

Карстовой пещере Эмине-Баир-Хосар, образованной течением подземных рек, более 10 млн лет. Есть две теории происхождения сложного названия ”Эмине-Баир-Хосар”. В обеих версиях два последних слова ”баир” и ”хосар” переводятся с крымско-татарского как ”холм” и ”провал, колодец”, а вот ”Эмине” либо женское имя, либо дуб. Отсюда два названия:

Колодец (провал) у холма Эмине

Провал на холме возле дуба.

Глубина пещеры Эмине-Баир-Хосар более 180 метров, и состоит она из пяти уровней. Посетители спускаются только на первый, верхний уровень. Высота самых больших доступных залов пещеры более 40 метров. В пещере есть сталактиты и сталагмиты высотой до 10 метров самых разных форм и цветов, а также внутреннее озеро, глубина которого около шести метров. Маршрут через все залы пещеры проходит по специально обустроенной бетонной дорожке с перилами.

Интересный факт: в Тронном зале пещеры находится сталагмит, который называется Шапка Мономаха и по форме напоминает военную каску времен Второй мировой войны.

Как добраться до пещеры Эмине-Баир-Хосар

Добраться до пещеры Эмине-Баир-Хосар можно несколькими способами:

На личном автотранспорте: из Симферополя или из Алушты/Ялты нужно доехать до села Мраморное, а затем по горной дороге проехать 12 километров до пещеры. Время в пути из Симферополя/Алушты составит чуть более часа. На общественном транспорте: из Симферополя или Алушты/Ялты доехать до села Мраморное, а затем подняться по горной тропе, проходящей через лесной массив до пещеры Эмине-Баир-Хосар. Длина пешеходного маршрута из Мраморного до пещеры составляет 6 километров, подняться можно примерно за час. На джипе из села Мраморное, если вы не хотите тратить время на пешеходный подъем.

Экскурсии и цена билетов в Эмине-Баир-Хосар

Посещение пещеры Эмине-Баир-Хосар самостоятельно невозможно: любой из нескольких маршрутов пещеры предполагает сопровождение экскурсовода, которое входит в стоимость билета.

В Эмине-Баир-Хосар можно побывать, выбрав один из трех маршрутов:

Маршрут ”Северная галерея” предусматривает осмотр только первой части пещеры в течение получаса. Цена билета на этот маршрут составляет 500 рублей. Маршрут ”Северная галерея - Зал Идолов - Зал Кечкемет” более длинный: экскурсия длится около полутора часов и проходит практически через всю доступную для посещения часть пещеры. Цена билета на этот маршрут - 700 рублей. Третий маршрут предусматривает посещение всех доступных залов пещеры Эмине-Баир-Хосар. Цена билета на этот маршрут - 900 рублей.

За отдельную плату в 400 рублей можно побывать в спелеологическом музее, который находится прямо в пещере. Детям до семи лет вход в пещеру бесплатный, как и инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также ветеранам ВОв. Дети до 14 лет, ветераны боевых действий и инвалиды II группы оплачивают половину стоимости.

Интересный факт: на сегодняшний день посетить можно лишь примерно 1/8 часть исследованных площадей пещеры.

Мамонт в Эмине-Баир-Хосар

Еще одно название пещеры Эмине-Баир-Хосар - это Мамонтовая пещера. В 1990-х годах спелеологи, которые работали в пещере, недалеко от Главного зала обнаружили скопление костей. Как оказалось, принадлежали кости мамонту, который упал на дно через карстовую воронку - провальный колодец, ведущий в пещеру. Сегодня скелет мамонта, точнее, мамонтенка, находится в Северной галерее.

Интересный факт: ученые не могут сказать наверняка - упал ли мамонтенок сам в пещеру или он был загнан в нее охотниками несколько тысяч лет назад.

Когда лучшее время для посещения пещеры?

Пещера Эмине-Баир-Хосар работает круглогодично без выходных с 10:00 до 18:00. Температура внутри залов пещеры в любое время года не более пяти градусов, а влажность - 95%, поэтому какое бы вы время для посещения ни выбрали, обязательно берите с собой теплую верхнюю одежду. Рядом с пещерой работает бесплатный прокат курток, тем не менее в своей одежде всегда удобнее.

Если хотите засветло вернуться в город из пещеры зимой, то лучшее время для посещения Эмине-Баир-Хосар до 14:00.