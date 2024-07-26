Вестник Кавказа

Семью на сапах с ребенком едва не унесло в море в Крыму

Спасатель на сапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семье туристов помогли спасатели в Алуште: мужчину, женщину и ребенка, катавшихся на сапбордах, чуть не унесло в Черное море. Названа и причина ЧП – сильный ветер.

Вернуться на берег целыми и невредимыми помогли сотрудники МЧС трем катавшимся на сапах членам семьи, сообщает крымское ведомство.

Инцидент случился в районе Профессорского уголка. Алуштинские спасатели проводили патрулирование. В какой-то момент они заметили двух взрослых и ребенка, которые находились на сапах на расстоянии 900 м от побережья. Специалисты взяли их на катер и отвезли в безопасное место. Туристы не пострадали, помощь врачей им не понадобилась.

"Позже выяснилось, что семья не справилась с сильным ветром"

– МЧС

По окончании операции спасатели напомнили семье спортсменов о правилах поведения на море.

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