Что такое сапбординг и кто может кататься на сапе?

У любителей водных видов спорта все большую популярность набирает сапбординг, относительно доступный и простой вид досуга на воде. Покататься на сапборде может каждый - для этого не нужно особых навыков, кроме умения плавать. Что такое сапбординг, как он появился и что нужно знать, прежде чем встать на сап - рассказываем в этом материале.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что такое сапбординг?

Сапбординг - это вид спорта и досуга, нечто среднее между каякингом и серфингом. Само слово ”сап” - калька с английского ”SUP”, что означает ”стоять на доске с веслом”. Сапбординг считается относительно легким видом спорта, поскольку не требует особенных усилий со стороны: сапбордист, стоя на доске, напоминающей доску для серфинга, плывет в выбранном направлении, направляя себя веслом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал сапборд?

Сапборд как вид водного спорта и досуга появился не более 20 лет назад, а популярность начал набирать и того позже - в середине 2010х годов. Сегодня фактически ни один пляж на юге России, в частности, не обходится без сапов.

Считается, что предтечей современных сапов были средства передвижения жителей Перу и Гавайев, которые их использовали для перевозки грузов, рыбалки и в качестве досуга. В конце XVIII века капитан Кук, первый европеец, достигший берегов Гавайских островов, обнаружил, что полинезийцы используют широкие доски и самодельные весла для передвижения.

В середине XX века ”стояние на досках” практиковали инструкторы гавайского пляжа Вайкики, обучавшие людей серфингу. К началу 2000-х годов сапбоардинг начал активно набирать популярность среди туристов по всему миру.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какими бывают сап-борды?

Для сапбординга нужна специальная доска, которая называет сап или сап-борд и весло, которое идет с ней в комплекте. Сапы бывают:

жесткие, выполненные из композитных материалов. Такие доски для сапбординга обеспечивают хорошую скорость и устойчивость, но при этом занимают много места;

надувные. Они не такие прочные как жесткие доски, зато их очень удобно перевозить.

Также сап-борды различаются по размеру и форме, бывают специальные доски для новичков, а также рассчитанные на определенный вес сапбордиста. Чем длиннее и уже сап-борд, тем лучше он скользит по воде, однако его устойчивость при этом меньше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто может кататься на сапах?

Никаких ограничений с точки зрения катания на сап-бордах нет. Данный вид досуга не подразумевает серьезной физической нагрузки (только умение держать равновесие и плавать). Научиться кататься на сапборде очень просто: большинство новичков осваивают доску за 15-20 минут. Падений в воду, конечно, не избежать, особенно в начале, однако если соблюдать все правила безопасности на воде, то ничего страшного в этом нет. Дети могут попробовать стоять на доске для сапбординга уже с пяти лет.

Какая польза от сапборда?

Несмотря на то, что сапбординг не считается энергозатратрным видом спорта/досуга, польза от него для здоровья однозначно есть. Сапбординг укрепляет мышцы, улучшает координацию, помогает удерживать концентрацию и способствует расслаблению. Кроме того, гребля стоя в среднем темпе - отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы.

Где и как кататься на сапе?

Кататься на сапе можно везде, где есть вода: на реках, озерах, в прудах, на море. Правда, для спокойного скольжения по глади лучше подойдут водные пространства, где меньше волн. Выбирая место для катания на сапе обратите внимание на следующие параметры:

глубину водоема

температуру воды

скорость и направление ветра в выбранный для катания день

течение

объекты/люди в воде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопаснее всего кататься в безветренную погоду там, где нет сильного подводного течения и ветра. Если ветер все-таки есть, то лучше, чтобы он дул в сторону берега, тогда вероятность сдувания в море будет минимальна. Если вы впервые катаетесь на сап-борде, чувствуете себя неуверенно или если глубина водоема, на котором вы катаетесь, большая, то обязательно надевайте спасательный жилет. Для детей это правило обязательно. В темное время суток кататься на сапе не стоит, поскольку видимость ограничена, и не всегда можно адекватно оценить расстояние до берега, а также что или кто находится в воде, кроме вас. Если вы катаетесь на сапе летом, обязательно наносите на кожу солнцезащитный крем. Прежде чем выйти на воду на сап-борде, необходимо проверить его состояние: нет ли повреждений корпуса, хорошо ли закреплен трос к доске. Не забывайте прикреплять трос к ноге: так ваш сап-борд не уплывет, если вы вдруг с него упадете. Ни в коем случае нельзя кататься на сапе (как и на любом другом виде транспорта, в том числе и водных) в состоянии алкогольного опьянения.