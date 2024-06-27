Черное море охладилось

Вода в черном море охладилась на 1-2 градуса в зависимости от региона, где проводились замеры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики сообщают о постепенном понижении температуры воды на черноморском побережье. Один из примеров – Алушта, где температура воды снизилась с 27 градусов до 25 градусов.

«По-прежнему высокая температура воды в Калининграде, она составляет 21 градус. На черноморском побережье температура воды понизилась: в Крыму – 24 градуса, в Алуште – 25 градусов, в Феодосии и Ялте – 26 градусов»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Одной из главных причин снижения температуры воды на черноморском побережье является изменение климатических условий. Климатические факторы, такие как снижение солнечной активности, направления ветра и течения, оказывают влияние на тепловой режим Черного моря. Кроме того, такие явления, как изменение температуры воздуха и осадков, также влияют на теплообмен между атмосферой и морем.