Вестник Кавказа

Где дешевле всего отдохнуть на море в 2024 году?

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самый дешевый отдых за границей в 2024 году может предложить россиянам Абхазия. Именно здесь можно недорого отдохнуть на море. Однако самым популярной у россиян остается Турция.

Самый бюджетный вариант провести отпуск 2024 – это отдых в Абхазии, сообщили в РСТ.

В организации назвали именно Абхазию наиболее недорогим зарубежным направлением. По данным союза, неделя отдыха для одного человека обойдется примерно в 52 тыс рублей. За двоих нужно будет отдать 96 тыс, трое отдохнут за 110 тыс рублей.

Тем не менее, по данным турагентств, самой популярной у россиян остается все же Турция: именно на эту страну приходится почти половина продаж на июль и август.

По словам гендиректора сети "Магазин горящих путевок" Сергея Агафонова, продажи в Турцию в 2,5 раза больше объемов внутрироссийских продаж и свыше чем в три раза больше Египта, который также входит в топ-3.

В среднем неделя отдыха в Турции на человека обойдется в 151 тыс рублей, двое смогут отдохнуть на 178 тыс, за троих придется заплатить 272 тыс.

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