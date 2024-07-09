Черное море в Крыму и на Кубани аномально теплое

Очень теплая вода в море сегодня на всех черноморских пляжах. Температура воды в Крыму и Краснодарском крае в среднем составляет 26-27 градусов.

О ситуации с прогревом Черного моря у российских курортов рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Температура воды [в море] по-прежнему очень высокая. В Геленджике - 26 градусов, в Сочи - 27"

– Вильфанд

Черное море в Крыму достигло 26 градусов в Евпатории, а в Ялте, Алуште и Феодосии вода прогрелась до 25 градусов.

Аномальная "египетская" жара будет стоять на юге России по крайней мере до конца недели. При дневной температуре воздуха около 40 градусов море может стать еще теплее.

Медузы в Крыму

Накануне стало известно, что у берегов Крыма замечено нашествие крупных медуз. Специалисты установили, что это корнероты (другое название ризостома), опасные медузы, контакт с которыми вызывает сильный ожог. Корнероты теплолюбивые медузы, они питаются планктоном, который активно размножается при сильном прогреве морской воды.

Также большое количество медуз в море может быть связано с направлением ветра.