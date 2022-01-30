Аджария зовет туристов на торфяные болота

30 янв. 16:58

Премьер-министр Аджарии Торнике Рижвадзе сообщил сегодня, что на торфяных болотах Испани в настоящее время строится туристическая инфраструктура. Он отметил, что болота получили статус всемирного природного наследия UNESCO, и власти хотят привлечь к ним внимание туристов.

Как пишет Спутник-Грузия, болота Испани, тянущиеся вдоль берега Черного моря на площади 500 га, входят в состав Кобулетского заповедника. Климат в этих местах субтропический из-за постоянных осадков и заболоченной земли.

Аджария активно развивает сферу туризма: по данным Департамента туризма и курортов региона, за два года было организовано порядка ста мест туристического отдыха. Даже в тяжелейшие дни пандемии в Аджарии открывались гостиницы, коттеджи и глэмпинги.

Программы отдыха на торфяных болотах Испани пока не опубликованы.