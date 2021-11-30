Армения и Азербайджан в коридоре "Север – Юг"

В конце минувшей недели в рамках XV саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) президенты Азербайджана и Ирана подписали соглашение, определяющее условия транзита природного газа через иранскую территорию. Комментируя подписанный документ, эксперты сошлись во мнении, что Азербайджан играет важную роль в транспортных коридорах Север-Юг и Запад-Юг по поставке как нефти и газа, так и неэнергетических товаров. Причем скорейшее открытие Зангезурского коридора через территорию Армении повысит эффективность и расширит возможности коридора Север-Юг.

В Ереване все яснее осознают, что недальновидная политика завела его в транспортно-логистический тупик, когда длительная блокада привела к изоляции Армении от региона, а участие в международном железнодорожном коридоре "Север-Юг" напрямую связано с нормализацией отношений с Азербайджаном. Еще весной премьер Никол Пашинян говорил: "Наши железные дороги в направлении Ирана и России проходят через территорию Азербайджана. Не может быть так, чтобы мы получили проезд по их территории, а они по нашей - нет. Мы должны изменить наш взгляд на регион, нашу точку зрения, необходимо принять решение о взаимном использовании транспортных коммуникаций". Эксперты, однако, утверждают, что Еревану, для присоединения к коридору "Север-Юг" потребуется проявить волю в вопросе открытия Зангезурского коридора и восстановления железнодорожных коммуникаций, соединяющих эксклав Нахчыван с остальной территорией Азербайджана.

Сегодня Евразийский банк развития представил новое исследование, в котором сформулирована идея евразийского транспортного каркаса, а также дана оценка потенциала международного транспортного коридора "Север – Юг" на фоне открывающихся новых возможностей. Немалое место в исследовании уделено Армении и особенно Азербайджану.

Армения

Развитие маршрутов МТК "Север – Юг", которые дополняют коридоры по направлению "Восток – Запад", отвечает общим стратегическим интересам России (в частности, внутренних регионов Сибири и Урала), государств Центральной Азии и Южного Кавказа, в том числе Армении. Улучшение континентальной транспортной связанности повышает общую эффективность национальных экономик и содействует эффективному раскрытию потенциала внутренних евразийских регионов и стран.

Большое значение коридор может иметь для повышения транспортной связанности Армении с внешними рынками. Автодорожный коридор "Север – Юг", который находится в завершающей стадии строительства и должен связать Армению с Ираном, может быть дополнен новым 23-километровым участком Квешети – Коби, в том числе 10-километровым тоннелем на территории Грузии. В качестве дублера существующей дороги к российско-грузинскому автомобильному пункту пропуска Верхний Ларс тоннель откроет новые перспективы развития транспортно-коммуникационных возможностей для Армении и доступа ее товаров на внешние рынки. Армения может стать важным транзитным узлом благодаря подключению к МТК "Север – Юг".

Однако присоединение Армении к МТК станет возможным лишь в случае строительства участка национальной автомобильной трассы "Север – Юг", что позволит сократить расстояние от грузинской до иранской границы. Недавно глава МИД Армении проинформировал о процессе строительства нового участка автодороги Сисиан – Каджаран в рамках дорожного коридора "Север – Юг". В конце сентября правительство Армении утвердило инвестиционную программу по строительству данного участка, связывающего южные области страны с центром Армении. Строительство участков автодорожного коридора "Север – Юг" будет осуществляться при сотрудничестве с международными партнерами, включая проведение тендеров и привлечение финансовых ресурсов.

Азербайджан

Одной из сторон, заинтересованных в развитии "Север – Юг", выступает Азербайджан. В настоящее время МТК обслуживает преимущественно российско-азербайджанские транспортно-экономические связи (более 90% от объемов международных перевозок грузов по коридору). В течение первых двух десятилетий XXI века Азербайджан реализовывал стратегию по развитию транспортной инфраструктуры страны, включая масштабную реконструкцию и новое строительство четырехполосных автомагистралей первой технической категории на направлениях от границы с Россией до границы с Ираном, строительство и ввод в эксплуатацию в 2018 году новой железнодорожной линии Астара азербайджанская – Астара иранская, реконструкцию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границе с Россией, строительство нового морского торгового порта Алят и одноименного логистического центра, крупнейшего в регионе.

Азербайджан финансово участвует в строительстве недостающей железнодорожной линии Казвин – Решт – Астара на территории Ирана, первая часть которой между Казвином и Рештом была сдана в эксплуатацию 6 марта 2019 года. После ожидаемого завершения в 2025 году строительства сквозной линии Решт – Астара, будет создан сквозной Западный маршрут МТК "Север – Юг", соединяющий порты Балтийского моря и Персидского залива.

Приоритетами Баку при развитии МТК "Север – Юг" выступают увеличение объемов транзитных перевозок, вклад в развитие внешней торговли страны, а также привлечение грузопотоков на железнодорожную линию Баку – Ахалкалаки – Карс, стыкующуюся с МТК "Север – Юг" и связывающую его с другим евразийским коридором – ТРАСЕКА.

Импульсом для повышения значимости транспортных маршрутов по оси "Север – Юг" стала активизация Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и других стран, тяготеющих к МТК "Север – Юг", в вопросах развития транзита и мультимодальных коридоров в Каспийском регионе.

В исследовании также отмечается, что основной вклад в потенциальный объем контейнерных перевозок вносят грузовые потоки ЕАЭС с Азербайджаном, Ираном, Индией и Пакистаном. Значительным для стран ЕАЭС является также благоприятный эффект сопряжения МТК "Север – Юг" с широтным железнодорожным маршрутом Баку – Тбилиси – Карс (БТК). В результате такой стыковки возможным становится развитие контейнерных перевозок между ЕАЭС, Грузией и Турцией.

Что касается перспектив железнодорожных перевозок, то, по данным авторов исследования, на территории Азербайджана участки МТК "Север – Юг" от Баку по берегу Каспийского моря до Махачкалы (Россия), а также Баку – Алят являются двухпутными и электрифицированными. Сейчас реализуется проект по модернизации железнодорожной линии Алят – Астара. На линии протяженностью 244,4 км будет уложен второй главный путь и проведена электрификация всего участка. Указанные линии спроектированы под скорость 80 км/ч для грузовых перевозок и 100 км/ч для пассажирских перевозок, оборудованы полной автоматической системой блокировки, обеспечивающей высокую пропускную способность. В перспективе до 2030 года будут построены новые спрямляющие линии от порта Чабахар до станции Фарадж (691 км), а также Казвин – Кум (182 км), в результате чего расстояние перевозки грузов от азербайджанской границы (Астара) до порта Чабахар сократится примерно на 400 км.

Что касается перспектив развития автодорог, то они в Азербайджане в хорошем состоянии, поскольку в последние несколько лет правительство выделяло значительные средства на улучшение дорожной инфраструктуры. Ключевым автодорожным Западным маршрутом МТК "Север – Юг" на территории Азербайджана является автомагистраль E119 протяженностью 521 км от российской границы (Губа) через Баку до Астары (граница с Ираном). Благодаря развитой автодорожной инфраструктуре созданы предпосылки для развития международных автомобильных перевозок.

Важнейший потенциал стыковок МТК "Север – Юг" и "ТРАСЕКА" заключается в возможности привлечения грузопотоков из стран Южного Кавказа и Турции на Западную ветвь коридора, грузопотоков из Узбекистана, Таджикистана и Афганистана – на Восточную ветвь коридора. Существенный вклад в развитие данного сопряжения двух МТК может внести реализация проекта создания железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Ахалкалаки – Карс (коридор БТК), которая обеспечивает сухопутный выход из стран Южного Кавказа на железнодорожную сеть Турции. БТК уже сейчас открывает новые возможности для развития торговли между всеми государствами Центральной Азии и Турцией. Для России такие возможности появятся при условии стыковки МТК "Север – Юг" с БТК.

Аналитики Евразийского банка развития также приводят интересные данные о внешнеэкономических связях Азербайджана с Евросоюзом и Россией.

Из исследования можно сделать вывод, что Азербайджан уже мощно интегрирован в евразийские транспортные проекты, в то время как Армении такая интеграция еще предстоит. Новые послевоенные реалии на Южном Кавказе предоставляют ей шанс на сотрудничество в сфере транспорта, и сегодня Еревану остается решить, воспользоваться ли открывающимися перспективами.