Немцы считают, что "русский газ" нужен Германии

Введение новых американских санкций в отношении "Северного потока-2" возмутили обозревателей немецкой газеты Der Spiegel.

Ранее депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур раскритиковал новые ограничения. Традиционно партия выступала против строительства газопровода.

"Вот и "Зеленым" пришлось немного заняться реальной политикой", —заявил один из комментаторов.

Другой читатель предложил ответить на санкции бойкотом американских предприятий общепита, а также ряда социальных сетей. По его словам, они "наносят вред обществу, несут зло и травят здоровье людей".

"Возможно, "Зеленым" придется постепенно, шаг за шагом признать, что русский газ нам необходим", — отметили в комментариях.

Один из пользователей подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" имеет большое значение для энергоснабжения Германии.

"Пока мы не сможем покрывать свои потребности в энергии возобновляемыми источниками, нам будет нужен импорт энергоносителей. Россия поставляет нам их уже несколько десятилетий. Ее газ лучше и дешевле", — добавил читатель.

Напомним, что против США ввел санкции против компании Transadria (базируется на Кипре) и судна Marlin под российским флагом, связанных с "Северным потоком — 2".