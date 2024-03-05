Европа срочно закупает российские удобрения

В феврале закупки Евросоюзом российский удобрений превысили 521 тыс тонн. Импорт удобрений из России стал максимальным с декабря 2022 года.

Закупка российских удобрений странами Евросоюза приблизилась к двухлетнему максимуму.

В феврале 2024 года импорт удобрений в Европу составил 521,3 тыс тонн. Закупка обошлась ЕС в 167,4 млн евро, на 21% больше чем в январе. Это самая большая закупка российских удобрений Европой с декабря 2022 года.

В пять раз нарастила импорт удобрений из РФ Бельгия, в 2,4 раза - Румыния, в 2,1 раза - Болгария. Также в зимние месяцы приобретение у России удобрений серьезно повысила Германия, а крупнейшим покупателем зимы стала Польша, только в феврале закупившая удобрений на 44 млн евро, максимум с декабря 2021 года.