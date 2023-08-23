Вестник Кавказа

Международная лаборатория удобрений заработает на Северном Кавказе

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе на базе СКФУ заработает международная лаборатория по разработке удобрений. Этот проект объединит ученых из России, Ирана, Турции и Узбекистана.

Международная научно-исследовательская лаборатория по разработке инновационных удобрений начнет свою деятельность в 2024 году в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе. Этот проект объединит ученых из России, Ирана, Турции и Узбекистана, что позволит создать мощный научный кластер для разработки новых продуктов в области сельского хозяйства.

«С 2024 года в вузе начнет работу <...> международная научно-исследовательская лаборатория, где команда ученых СКФУ совместно с коллегами из Турции, Ирана и Узбекистана займется разработкой инновационных органических удобрений из малоценного сырья и отходов АПК»

– пресс-служба СКФУ

Основной целью создания лаборатории является разработка инновационных удобрений, которые помогут увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить затраты на производство и улучшить экологическую устойчивость сельского хозяйства. Команда ученых из разных стран будет работать над поиском новых формул удобрений, учитывая особенности почв и климатические условия различных регионов.

Создание международной научно-исследовательской лаборатории в СКФУ открывает перед учеными широкие перспективы для сотрудничества и обмена опытом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
915 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Партию Mercedes контрабандой перевезли через Верхний Ларс

Партию Mercedes контрабандой перевезли через Верхний Ларс

Мужчину приговорили к колонии за торговлю сильнодействующими веществами на Ставрополье

Мужчину приговорили к колонии за торговлю сильнодействующими веществами на Ставрополье

Путин прибыл в Ставрополь

Путин прибыл в Ставрополь

Скульптура орла в Пятигорске: история, как добраться, где находится?

Скульптура орла в Пятигорске: история, как добраться, где находится?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы