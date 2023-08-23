Международная лаборатория удобрений заработает на Северном Кавказе

Международная научно-исследовательская лаборатория по разработке инновационных удобрений начнет свою деятельность в 2024 году в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе. Этот проект объединит ученых из России, Ирана, Турции и Узбекистана, что позволит создать мощный научный кластер для разработки новых продуктов в области сельского хозяйства.
«С 2024 года в вузе начнет работу <...> международная научно-исследовательская лаборатория, где команда ученых СКФУ совместно с коллегами из Турции, Ирана и Узбекистана займется разработкой инновационных органических удобрений из малоценного сырья и отходов АПК»
– пресс-служба СКФУ
Основной целью создания лаборатории является разработка инновационных удобрений, которые помогут увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить затраты на производство и улучшить экологическую устойчивость сельского хозяйства. Команда ученых из разных стран будет работать над поиском новых формул удобрений, учитывая особенности почв и климатические условия различных регионов.
Создание международной научно-исследовательской лаборатории в СКФУ открывает перед учеными широкие перспективы для сотрудничества и обмена опытом.