Международная лаборатория удобрений заработает на Северном Кавказе

В Ставрополе на базе СКФУ заработает международная лаборатория по разработке удобрений. Этот проект объединит ученых из России, Ирана, Турции и Узбекистана.

Международная научно-исследовательская лаборатория по разработке инновационных удобрений начнет свою деятельность в 2024 году в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе. Этот проект объединит ученых из России, Ирана, Турции и Узбекистана, что позволит создать мощный научный кластер для разработки новых продуктов в области сельского хозяйства.

«С 2024 года в вузе начнет работу <...> международная научно-исследовательская лаборатория, где команда ученых СКФУ совместно с коллегами из Турции, Ирана и Узбекистана займется разработкой инновационных органических удобрений из малоценного сырья и отходов АПК»

– пресс-служба СКФУ

Основной целью создания лаборатории является разработка инновационных удобрений, которые помогут увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить затраты на производство и улучшить экологическую устойчивость сельского хозяйства. Команда ученых из разных стран будет работать над поиском новых формул удобрений, учитывая особенности почв и климатические условия различных регионов.

Создание международной научно-исследовательской лаборатории в СКФУ открывает перед учеными широкие перспективы для сотрудничества и обмена опытом.