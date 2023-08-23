Завод в Кизилюрте начнет производить минеральные удобрения

Опубликовано: 13:26, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завод в Кизилюрте готов внести свою лепту в дело развития в России собственной сильной отрасли производства минеральных удобрений. В 2022 году наблюдался спад производства на 11,3% по сравнению с 2021 годом.

Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов и замглавы Минсельхоза региона Зураб Куччаев провели встречу с инвесторами, готовыми вложиться в переоборудование завода "Дагфос" в Кизилюрте. Ранее здесь производились минеральные добавки для животных кормов.

"В настоящее время инвестор намерен организовать производство экстракционной фосфорной кислоты, суперфосфата и квалифицированных фосфатов. Планируется переоборудовать действующее производство под изготовление минеральных удобрений и создать предприятие мощностью более 100 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят почти 740 миллионов рублей"

– пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана

Отметим, что переориентация производства позволит внести лепту в освобождение РФ от зависимости от западных фосфатов: согласно данным на 2022 года из-за рубежа ввозилось около 95% продукции.