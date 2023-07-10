На Кубани будут производить ценное удобрение

ООО "Райс-Ашти" до конца года запустит в Краснодарском крае завод по производству ценного удобрения - диоксида кремния. Для производства будет применяться исключительно экологически чистое сырье, заявили в краевом руководстве.
Соответствующее соглашение было заключено сегодня. Подписи под документом поставили, с одной стороны, заместитель кубанского губернатора Александр Руппель, с другой - представитель компании Сергей Савилов.
"Технологическое оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99% - продукт с такой чистотой не производится сейчас нигде в России. Он востребован во многих сферах промышленности и сельском хозяйстве. После запуска первого завода мы намерены масштабировать производство аморфного диоксида кремния из экологически чистого сырья - золы рисовой лузги - впервые в стране"
- Руппель
Завод уже строится в Северском районе. На сегодняшний день готова технологическая линия. Строители продолжают монтаж дополнительного оборудования.
По плану предприятие будет производить более 2,5 тыс т удобрений ежегодно.