На Кубани будут производить ценное удобрение

Опубликовано: 23:55, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К 2024 году на Кубани начнется производство диоксида кремния – ценного органического удобрения, чистота которого составит 99,99% - инвестиции в проект составят 150 млн рублей, а вырабатываться оно будет из рисовой золы.

ООО "Райс-Ашти" до конца года запустит в Краснодарском крае завод по производству ценного удобрения - диоксида кремния. Для производства будет применяться исключительно экологически чистое сырье, заявили в краевом руководстве.

Соответствующее соглашение было заключено сегодня. Подписи под документом поставили, с одной стороны, заместитель кубанского губернатора Александр Руппель, с другой - представитель компании Сергей Савилов.

"Технологическое оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99% - продукт с такой чистотой не производится сейчас нигде в России. Он востребован во многих сферах промышленности и сельском хозяйстве. После запуска первого завода мы намерены масштабировать производство аморфного диоксида кремния из экологически чистого сырья - золы рисовой лузги - впервые в стране"

- Руппель

Завод уже строится в Северском районе. На сегодняшний день готова технологическая линия. Строители продолжают монтаж дополнительного оборудования.

По плану предприятие будет производить более 2,5 тыс т удобрений ежегодно.