Вестник Кавказа

Hugo Boss договорилась о продаже бизнеса в России

Торговый центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Немецкий производитель модной одежды готовится к продаже своего бизнеса в РФ. Сделку планируется полностью закрыть в течение ближайших пяти месяцев.

Немецкая компания Hugo Boss достигла договоренности о продаже российского бизнеса партнеру Stockmann. Соответствующую информацию подтвердили 24 апреля в самом модном доме.

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям в РФ уже дала добро на осуществление сделки.

"Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней АО Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России"

– представитель компании

В модном доме при этом подчеркнули, что продажа пока не согласована с европейским надзорным органом. Ожидается, что сделку полностью закроют в III квартале нынешнего года. После этого в РФ откроются магазины ритейлера, передает "Интерфакс".

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