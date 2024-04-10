Hugo Boss договорилась о продаже бизнеса в России

Немецкий производитель модной одежды готовится к продаже своего бизнеса в РФ. Сделку планируется полностью закрыть в течение ближайших пяти месяцев.
Немецкая компания Hugo Boss достигла договоренности о продаже российского бизнеса партнеру Stockmann. Соответствующую информацию подтвердили 24 апреля в самом модном доме.
Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям в РФ уже дала добро на осуществление сделки.
"Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней АО Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России"
– представитель компании
В модном доме при этом подчеркнули, что продажа пока не согласована с европейским надзорным органом. Ожидается, что сделку полностью закроют в III квартале нынешнего года. После этого в РФ откроются магазины ритейлера, передает "Интерфакс".