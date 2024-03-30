Петра Авена и Михаила Фридмана исключат из санкционных списков ЕС

Сегодняшнее решение суда не гарантирует миллиардерам на 100%, что их исключат из списка санкций. Теперь его должен будет одобрить Совет ЕС.
Европейский союз может снять санкции с миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Такое решение принял Европейский суд общей юрисдикции.
Таким образом, иски сооснователей концерна "Альфа-Групп" удовлетворены, все акты в отношении них отменяются.
В суде отмечают, что ограничительные меры в отношении бизнесменов не были оправданными.
При этом решение суда еще не гарантирует им исключение из санкционных списков. Решение суда еще может опротестовать Совет ЕС.