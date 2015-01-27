Вестник Кавказа

Что нужно знать об Освенциме

Рина Фельдман
Что нужно знать об Освенциме
© Фото: hwarmuseum.by
Представителей России снова не пригласили на годовщину освобождения Освенцима, которая будет отмечаться в начале следующего года. О том, что такое Освенцим, сколько людей там погибло и кто его освободил - рассказываем в этом материале.

Что такое Освенцим?

Освенцим - самый большой, самый известный и самый жестокий из всех нацистских лагерей смерти. На самом деле, Освенцим - это польский город, который находится в 60 километрах от Кракова. По-немецки название лагеря и города звучит как Аушвиц. Изначально концентрационный лагерь Освенцим предполагалось использовать для содержания под стражей тысяч польских граждан, которые были арестованы после того, как Германия аннексировала Польшу в 1939 году. Однако после утверждения расовой политики под названием ”Окончательное решение еврейского вопроса” Аушвиц или Освенцим был перепрофилирован в лагерь смерти по двум логистическим причинам: 

  • лагерь находился фактически в центре всех оккупированных Германией регионов 
  • лагерь располагался недалеко от сети железных дорог, по которым нацисты транспортировали заключённых в сеть лагерей по всей Европе. 

Что делали с узниками Освенцима?

К 1942 году большинство тех, кого отправляли в Освенцим, были евреи. Сразу после прибытия в лагерь узников осматривали нацистские врачи и разделяли заключенных на три категории: 

  • Те, кто считался непригодным для работы, в том числе маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и больные сразу отправлялись в ”ванные комнаты” - газовые камеры, где их травили газом ”Циклон Б”. Они даже не отмечались в журналах, как заключённые Аушвица. 
  • Тех, кто годился для физического труда, отправляли в качестве невольных рабочих на заводы по производству боеприпасов, строительство различных объектов стратегического значения и добычу угля. Рабы из концлагерей умирали от переработки, болезней и истощения. Произвольные казни, пытки и расправы происходили ежедневно. 
  • Часть узников становились объектами медицинских экспериментов, которые с 1943 года в Освенциме проводил доктор Йозеф Менгеле, получивший прозвище ”Ангел Смерти”. 

Структура Освенцима 

Лагерь смерти Освенцим состоял из нескольких подразделений: 

  • В Аушвице I, самом первом лагере на территории польского города, размещалось от 15 до 20 тысяч политзаключенных. Тех, кто входил в главные ворота лагеря, встречала саркастическая надпись ”Arbeit Macht Frei” - ”Труд освобождает”. 
  • Аушвиц II был построен в 1941 году в деревне Биркенау или Бжезинка по приказу Генриха Гиммлера, командира СС. Аушвиц-Биркенау был самым большим на территории Освенцима: здесь содержалось до 90 тысяч заключенных. Большинство жертв концлагеря погибло именно в Биркенау, где были размещены многочисленные крематории-печи и ”ванне комнаты” - газовые камеры. 
  • Еще 40 дополнительных лагерей было создано в Освенциме в качестве трудовых. Самым большим из них был Аушвиц III или Моновиц. Он действовал с 1942 по 1945 годы, единовременно в нём размещалось до 10 тысяч человек. 

Освенцим в цифрах

  1. Сколько людей было в Освенциме: за четыре года работы лагерей смерти Аушвиц, более 1,3 млн человек были его узниками.  
  2. Кто был узниками Освенцима: 1,1 млн узников были евреи, еще 200 тысяч - поляки, люди с психическим расстройствами, цыгане, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, советские военнопленные. 
  3. Сколько людей погибло в Освенциме: на ”фабрике смерти” погибли 1,1 млн человек, то есть 85% узников, которые попали в Аушвиц. 
  4. Сколько детей было в Освенциме: более 230 тысяч детей побывали в лагере Аушвиц. Сколько из них погибло точно не известно, но только в один из дней, 10 октября 1944 года, 800 из них были отравлены газом. 
  5. Кто работал в Освенциме: на территории комплекса лагерей Освенцим работало почти 8,5 тысяч человек, в том числе 200 женщин-охранниц. Из них около 700 были обвинены в преступлениях против человечества. 

Марш смерти

Красная армия начала активное продвижение по территории Польши в середине января 1945 года. Осознав, что вскоре об их преступлениях станет известно на весь мир, эсэсовцы начали заметать следы: они разбирали печи-крематории, сжигали документы, уничтожали любые свидетельства своей деятельности. Многие больные и немощные узники были убиты, однако большинство - 60 тысяч - были отправлены на марш смерти. Нацисты решили вывести их холодной зимой через леса и поля из Польши в Германию, чтобы затем использовать в качестве подневольных рабочих. Часть узников была доставлены в Германию на поездах, часть погибла по пути от холода, голода и издевательств, а часть сбежала. 

Кто освободил Освенцим?

27 января 1947 советская армия вошла в польский город Освенцим, где находился самый большой из шести лагерей смерти нацистской Германии. Внутри лагеря советские солдаты обнаружили 7 тысяч узников, голодающих и больных, лежащих в собственных экскрементах, в том числе детей, которых использовали в медицинских экспериментах. В этот день, который позже станет Днем памяти жертв Холокоста, стал очевиден масштаб и бесчеловечность нацистских преступлений. Красная армия начала немедленно оказывать помощь оставшимся в живых узникам, однако, к сожалению, половина из них умерла вскоре после освобождения из-за истощения и болезней. 

Несмотря на то, что советские солдаты освободили самый страшный из лагерей смерти, новость об этом не попала на передовицы газет того времени. В выпуске за 3 февраля ”Нью-Йорк Таймс” всего в двух абзацах рассказала об обнаруженной ”фабрике смерти”, не вдаваясь в детали. 

Что стало с Освенцимом?

В 1946 году под эгидой польского министерства культуры и искусств бывшие заключенные создали на территории лагеря смерти музей - Аушвиц-Биркенау, который в 1979 году был внесён ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. На сегодняшний день Аушвиц-Биркенау занимает первую строчку в мире по числоу убийств, совершенных в одном месте. 

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