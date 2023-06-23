ЕС запретил Германии российскую нефть

Опубликовано: 12:20, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новые санкции против России объявили в ЕС. В очередной пакет включен запрет на поставки в Германию и Польшу трубопроводной российской нефти, запрет на поставку в РФ некоторых автомобилей, запрет на заход в порты российских нефтетанкеров, а также персональные санкции против более 100 человек.

Поставки трубопроводной нефти из России в Германию останавливаются - запрет на нефть по "Дружбе" вошел в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС, принятый сегодня.

"Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок нефти из России по северному участку нефтепровода "Дружба", прекращается"

– Евросовет

Германия и Польша не смогут импортировать по "Дружбе" российскую нефть, но продолжат поставки казахстанской нефти по этому же трубопроводу. В ЕС уточнили, что нефть из любой третьей страны может идти транзитом через РФ и поставляться в страны Европы.

Утвержденный в пятницу 11-й пакет санкций также включает:

въезд в ЕС прицепов и полуприцепов из России,

рестрикции в отношении ряда компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, который якобы связаны с Россией,

санкции против военных, предпринимателей, журналистов - всего более 100 человек,

поставку в Россию электромобилей, гибридных авто, автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, в том числе подержанных,

заходы в порты Европы любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов,

поставки в РФ электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов,

новый список высокотехнологичных и военных и авиа товаров, на которые введен запрет на транзит через РФ,

механизм борьбы с обходом санкций, предполагающий санкции против третьих стран.