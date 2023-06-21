В ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций

Опубликовано: 16:34, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Постоянным представителям Евросоюза сегодня на заседании в Брюсселе удалось достичь консенсуса в очередном, 11 по счету пакете санкций против России – он включит в себя меры по обходу таких санкций и пополнится рядом персональных рестрикций.

Постпреды ЕС сегодня на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщили в представительстве председательствующей сейчас в Совете ЕС Швеции.

"Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении представительства в Twitter, передает РИА Новости.

Новый пакет включает в себя меры по борьбе с обходом санкций, а также расширяет список индивидуальных санкций против россиян.