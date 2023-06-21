В ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций

Постоянным представителям Евросоюза сегодня на заседании в Брюсселе удалось достичь консенсуса в очередном, 11 по счету пакете санкций против России – он включит в себя меры по обходу таких санкций и пополнится рядом персональных рестрикций.
Постпреды ЕС сегодня на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщили в представительстве председательствующей сейчас в Совете ЕС Швеции.
"Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении представительства в Twitter, передает РИА Новости.
Новый пакет включает в себя меры по борьбе с обходом санкций, а также расширяет список индивидуальных санкций против россиян.