В XI пакете санкций ЕС против России попали не российские предприятия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила сегодня немецким СМИ, что XI пакет санкций против России будет включать не только российские предприятия, но и предприятия из других стран.
Фон дер Ляйен пояснила, что Еврокомиссия в настоящее время сфокусирована на исполнении предыдущих десяти санкционных пакетов, а для этого требуется наказывать не российские предприятия, помогающие бизнесу из России обходить европейские ограничения.
По словам главы Еврокомиссии, речь идет о свыше 90 не российских предприятий, география которых распространяется на большую часть континентов. Фон дер Ляйен пояснила, что под вторичные санкции попадут лишь те предприятия, вина которых в обходе антироссийских ограничений доказана.
Глава Еврокомиссии уточнила, что типичная схема обхода ограничений – перевозка в Россию товаров европейского производства через территорию других государств.