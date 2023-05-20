В XI пакете санкций ЕС против России попали не российские предприятия

Опубликовано: 18:28, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Готовящийся в ЕС XI пакет антироссийских ограничений будет сфокусирован на вторичных санкциях – он накажет более 90 не российских предприятий, помогающих бизнесу из РФ преодолевать товарную блокаду Европы. В Еврокомиссии заверили, что наказаны будут лишь предприятия, чья вина доказана.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила сегодня немецким СМИ, что XI пакет санкций против России будет включать не только российские предприятия, но и предприятия из других стран.

Фон дер Ляйен пояснила, что Еврокомиссия в настоящее время сфокусирована на исполнении предыдущих десяти санкционных пакетов, а для этого требуется наказывать не российские предприятия, помогающие бизнесу из России обходить европейские ограничения.

По словам главы Еврокомиссии, речь идет о свыше 90 не российских предприятий, география которых распространяется на большую часть континентов. Фон дер Ляйен пояснила, что под вторичные санкции попадут лишь те предприятия, вина которых в обходе антироссийских ограничений доказана.

Глава Еврокомиссии уточнила, что типичная схема обхода ограничений – перевозка в Россию товаров европейского производства через территорию других государств.